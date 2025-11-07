Milano 17:10
42.928 -0,33%
Nasdaq 17:10
24.700 -1,71%
Dow Jones 17:10
46.681 -0,49%
Londra 17:10
9.685 -0,53%
Francoforte 17:10
23.555 -0,75%

New York: Take-Two Interactive Software si muove verso il basso

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - A picco il distributore globale di videogiochi, che presenta un pessimo -7,53%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Take-Two Interactive Software, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Take-Two Interactive Software evidenzia un declino dei corsi verso area 228,9 USD con prima area di resistenza vista a 240,7. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 224,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
