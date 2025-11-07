New York: Take-Two Interactive Software si muove verso il basso

(Teleborsa) - A picco il distributore globale di videogiochi
, che presenta un pessimo -7,53%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Take-Two Interactive Software
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Take-Two Interactive Software
evidenzia un declino dei corsi verso area 228,9 USD con prima area di resistenza vista a 240,7. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 224,3.
