New York: Trade Desk si muove verso il basso

(Teleborsa) - Ribasso per la società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie
, che passa di mano in perdita del 7,49%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Trade Desk
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Trade Desk
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 40,82 USD con area di resistenza individuata a quota 45,05. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 39,18.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)