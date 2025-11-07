Milano 17:35
42.918 -0,35%
Nasdaq 18:46
24.707 -1,68%
Dow Jones 18:46
46.614 -0,64%
Londra 17:35
9.683 -0,55%
Francoforte 17:35
23.570 -0,69%

New York: Trade Desk si muove verso il basso

Migliori e peggiori
New York: Trade Desk si muove verso il basso
(Teleborsa) - Ribasso per la società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie, che passa di mano in perdita del 7,49%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Trade Desk, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico di Trade Desk mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 40,82 USD con area di resistenza individuata a quota 45,05. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 39,18.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```