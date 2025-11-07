Milano 17:35
42.918 -0,35%
Nasdaq 18:43
24.703 -1,70%
Dow Jones 18:43
46.600 -0,67%
Londra 17:35
9.683 -0,55%
Francoforte 17:35
23.570 -0,69%

New York: brusca correzione per Trade Desk

Retrocede molto la società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie, che esibisce una variazione percentuale negativa del 7,49%.
