Milano 15:31
42.835 -0,54%
Nasdaq 15:31
24.949 -0,72%
Dow Jones 15:31
46.684 -0,49%
Londra 15:31
9.640 -0,98%
Francoforte 15:31
23.501 -0,98%

Piazza Affari: cresce senza grande impeto il comparto telecomunicazioni in Italia

L'Indice del settore telecomunicazioni fa un piccolo salto in avanti dello 0,58%, portandosi a 11.465,16 punti.
