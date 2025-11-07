Milano 6-nov
43.069 0,00%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 6-nov
9.736 0,00%
Francoforte 6-nov
23.734 0,00%

SILVER del 6/11/2025

Finanza
SILVER del 6/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre

La giornata del 6 novembre chiude piatta per il metallo prezioso, che riporta un +0,02%.

Le tendenza di medio periodo dell'argento si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 48,79. Supporto stimato a 47,19. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 50,4.



(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
