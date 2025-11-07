SILVER del 6/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre
La giornata del 6 novembre chiude piatta per il metallo prezioso, che riporta un +0,02%.
Le tendenza di medio periodo dell'argento si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 48,79. Supporto stimato a 47,19. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 50,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)