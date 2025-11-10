New York: in rally Wynn Resorts

(Teleborsa) - Rialzo per la società che gestisce una importante catena di Casino
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,04%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Wynn Resorts
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la compagnia con sede a Las Vegas
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo del gestore americano di alberghi e casinò di fascia alta
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 134,6 USD. Possibile una discesa fino al bottom 128,6. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 140,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)