Milano
17:35
45.794
-1,22%
Nasdaq
18:24
24.832
-0,27%
Dow Jones
18:24
49.440
-0,45%
Londra
17:35
10.627
-0,55%
Francoforte
17:35
25.044
-0,93%
Giovedì 19 Febbraio 2026, ore 18.40
Home Page
/
Notizie
/ New York: rally per Deere & Company
New York: rally per Deere & Company
Migliori e peggiori
,
In breve
19 febbraio 2026 - 18.00
Prepotente rialzo per il
produttore di materiali e attrezzature agricole e forestali
, che mostra una salita bruciante del 12,02% sui valori precedenti.
Condividi
Argomenti trattati
Deere
(4)
Titoli e Indici
Deere
+12,87%
