Milano 13:42
43.836 +2,14%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:42
9.777 +0,97%
Francoforte 13:42
23.995 +1,80%

Piazza Affari: andamento rialzista per Cembre

Seduta vivace oggi per il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,34%.
