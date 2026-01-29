Piazza Affari: scambi in positivo per Cembre

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio
, in guadagno del 2,79% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Cembre
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Cembre
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 70,8 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 68,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 73.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)