Milano 12:41
45.361 +0,49%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 12:41
10.216 +0,60%
Francoforte 12:41
24.613 -0,84%

Piazza Affari: scambi in positivo per Cembre

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio, in guadagno del 2,79% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Cembre più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Cembre è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 70,8 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 68,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 73.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
