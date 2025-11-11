Milano 17:35
44.439 +1,24%
Nasdaq 20:57
25.560 -0,20%
Dow Jones 20:57
47.935 +1,20%
Londra 17:35
9.900 +1,15%
Francoforte 17:35
24.088 +0,53%

New York: scambi al rialzo per Verizon Communication

(Teleborsa) - Avanza il gestore telefonico, che guadagna bene, con una variazione dell'1,83%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della big delle tlc più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La situazione di medio periodo di Verizon Communication resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 40,77 USD. Supporto visto a quota 40,22. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 41,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
