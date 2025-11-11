New York: scambi al rialzo per Verizon Communication

(Teleborsa) - Avanza il gestore telefonico
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,83%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della big delle tlc
più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo di Verizon Communication
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 40,77 USD. Supporto visto a quota 40,22. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 41,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)