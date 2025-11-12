Analisi Tecnica: indice DAX dell'11/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre
Composto rialzo per il principale indice di Francoforte, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,53%.
Lo scenario di medio periodo del DAX ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 24.260,8. Supporto a 23.742,7. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 24.778,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)