Analisi Tecnica: indice DAX del 17/11/2025

Analisi Tecnica: indice DAX del 17/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre

Seduta in ribasso per il principale indice di Francoforte, che porta a casa un decremento dell'1,20%.

Il quadro tecnico del DAX segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 23.326,9, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 24.117,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 23.063,2.


