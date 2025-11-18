Analisi Tecnica: indice DAX del 17/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre
Seduta in ribasso per il principale indice di Francoforte, che porta a casa un decremento dell'1,20%.
Il quadro tecnico del DAX segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 23.326,9, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 24.117,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 23.063,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)