Milano 17:35
44.793 +0,80%
Nasdaq 18:44
25.503 -0,12%
Dow Jones 18:45
48.355 +0,89%
Londra 17:35
9.911 +0,12%
Francoforte 17:35
24.381 +1,22%

New York: andamento rialzista per Cisco Systems

Rialzo marcato per Cisco, che tratta in utile del 2,13% sui valori precedenti.
