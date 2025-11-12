Milano 17:35
44.793 +0,80%
Nasdaq 18:47
25.496 -0,15%
Dow Jones 18:47
48.365 +0,91%
Londra 17:35
9.911 +0,12%
Francoforte 17:35
24.381 +1,22%

New York: scambi al rialzo per Cisco Systems

Migliori e peggiori
New York: scambi al rialzo per Cisco Systems
(Teleborsa) - Scambia in profit Cisco, che lievita del 2,11%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell'azienda produttrice di apparati di networking, che fa peggio del mercato di riferimento.


Le implicazioni tecniche di breve periodo di Cisco suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 73,75 USD e supporto visto a quota 72,21. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 75,29.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```