New York: scambi al rialzo per Cisco Systems

(Teleborsa) - Scambia in profit, che lievita del 2,11%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell', che fa peggio del mercato di riferimento.Le implicazioni tecniche di breve periodo disuggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 73,75 USD e supporto visto a quota 72,21. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 75,29.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)