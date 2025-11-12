New York: scambi al rialzo per Cisco Systems

(Teleborsa) - Scambia in profit Cisco
, che lievita del 2,11%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell'azienda produttrice di apparati di networking
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni tecniche di breve periodo di Cisco
suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 73,75 USD e supporto visto a quota 72,21. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 75,29.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)