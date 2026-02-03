Milano 16:44
46.309 +0,66%
Nasdaq 16:44
25.425 -1,22%
Dow Jones 16:44
49.398 -0,02%
Londra 16:44
10.288 -0,52%
Francoforte 16:44
24.747 -0,20%

New York: scambi in positivo per Cisco Systems

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Cisco, in guadagno dell'1,96% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell'azienda produttrice di apparati di networking più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Cisco è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 83,37 USD, mentre il primo supporto è stimato a 80,94. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 85,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
