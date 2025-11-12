Milano 16:49
44.915 +1,07%
Nasdaq 16:49
25.469 -0,25%
Dow Jones 16:49
48.327 +0,83%
Londra 16:49
9.916 +0,17%
Francoforte 16:49
24.393 +1,27%

Oro: 4.136,84 dollari alle 15:40

In breve, Finanza
Oro: 4.136,84 dollari alle 15:40
L'Oro vale 4.136,84 dollari l'oncia (+0,24%) alle 15:40.
Condividi
```