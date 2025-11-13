Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 12/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre
Piccolo passo in avanti per indice spagnolo, che porta a casa un misero +1,39%.
Lo status tecnico di IBEX 35 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 16.853,9, mentre il primo supporto è stimato a 16.139,5. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 17.568,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)