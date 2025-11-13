Milano 9:31
44.975 +0,41%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 9:31
9.884 -0,28%
24.396 +0,06%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 12/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 12/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre

Piccolo passo in avanti per indice spagnolo, che porta a casa un misero +1,39%.

Lo status tecnico di IBEX 35 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 16.853,9, mentre il primo supporto è stimato a 16.139,5. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 17.568,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```