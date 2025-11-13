Milano 17:35
44.755 -0,08%
Nasdaq 20:14
24.925 -2,32%
Dow Jones 20:14
47.568 -1,42%
Londra 17:35
9.808 -1,05%
Francoforte 17:35
24.042 -1,39%

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,165 dollari alle 19:30
Euro a 1,165 sul dollaro alle 19:30.
