Milano 16:57
44.841 +0,11%
Nasdaq 16:57
25.123 -1,54%
Dow Jones 16:57
47.914 -0,71%
Londra 16:57
9.816 -0,97%
Francoforte 16:57
24.073 -1,27%

Cambi: euro a 179,598 yen alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 179,598 yen alle 15:41
Euro a 179,598 sullo yen alle 15:41.
Condividi
```