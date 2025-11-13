Milano 11:30
44.919 +0,28%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 11:30
9.875 -0,37%
Francoforte 11:30
24.280 -0,42%

Francoforte: amplia il rialzo Talanx

Migliori e peggiori
Francoforte: amplia il rialzo Talanx
(Teleborsa) - Rialzo per Talanx, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,35%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Talanx più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Talanx classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 116,5 Euro e primo supporto individuato a 113,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 119,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```