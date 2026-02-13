Milano 10:49
45.865 -0,77%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 10:49
10.423 +0,20%
Francoforte 10:49
24.859 +0,03%

Francoforte: balza in avanti Talanx

Migliori e peggiori
Francoforte: balza in avanti Talanx
(Teleborsa) - Rialzo marcato per Talanx, che tratta in utile del 2,02% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Talanx è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Talanx segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 104,7 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 106,9. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 103,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```