Milano 16:59
44.857 +0,14%
Nasdaq 16:59
25.161 -1,40%
Dow Jones 16:59
47.944 -0,65%
Londra 16:59
9.817 -0,95%
Francoforte 16:59
24.080 -1,24%

New York: ingrana la marcia Cisco Systems

(Teleborsa) - Ottima performance per Cisco, che scambia in rialzo del 3,93%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'azienda produttrice di apparati di networking rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Cisco è in rafforzamento con area di resistenza vista a 78,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 75,85. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 81,55.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
