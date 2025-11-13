New York: ingrana la marcia Cisco Systems

Cisco

Nasdaq 100

azienda produttrice di apparati di networking

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo del 3,93%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'rispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 78,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 75,85. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 81,55.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)