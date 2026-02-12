New York: perdite consistenti per Cisco Systems

(Teleborsa) - Ribasso per Cisco
, che passa di mano in perdita del 9,28%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell'azienda produttrice di apparati di networking
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Cisco
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 79,46 USD, mentre il primo supporto è stimato a 76,66. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 82,26.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)