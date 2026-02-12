New York: perdite consistenti per Cisco Systems

Cisco

Nasdaq 100

azienda produttrice di apparati di networking

(Teleborsa) - Ribasso per, che passa di mano in perdita del 9,28%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell', che fa peggio del mercato di riferimento.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 79,46 USD, mentre il primo supporto è stimato a 76,66. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 82,26.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)