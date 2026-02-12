Milano 16:54
New York: perdite consistenti per Cisco Systems

(Teleborsa) - Ribasso per Cisco, che passa di mano in perdita del 9,28%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell'azienda produttrice di apparati di networking, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di Cisco è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 79,46 USD, mentre il primo supporto è stimato a 76,66. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 82,26.

