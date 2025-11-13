Milano 17:35
44.755 -0,08%
Nasdaq 18:39
25.133 -1,51%
Dow Jones 18:39
47.862 -0,81%
Londra 17:35
9.808 -1,05%
Francoforte 17:35
24.042 -1,39%

New York: positiva la giornata per Ball

Migliori e peggiori, In breve
New York: positiva la giornata per Ball
Bene il fornitore di imballaggi in metallo e plastica usati nell'industria alimentare, con un rialzo del 3,45%.
Condividi
```