New York: andamento sostenuto per Ball

(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore di imballaggi in metallo e plastica usati nell'industria alimentare
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,45%.
Lo scenario su base settimanale di Ball
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Ball
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 47,07 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 48,58. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 46,06.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)