Milano 17:35
44.755 -0,08%
Nasdaq 18:39
25.133 -1,51%
Dow Jones 18:39
47.862 -0,81%
Londra 17:35
9.808 -1,05%
Francoforte 17:35
24.042 -1,39%

New York: andamento sostenuto per Ball

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore di imballaggi in metallo e plastica usati nell'industria alimentare, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,45%.

Lo scenario su base settimanale di Ball rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di Ball mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 47,07 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 48,58. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 46,06.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
