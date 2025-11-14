Milano 13-nov
44.755 0,00%
Nasdaq 13-nov
24.993 -2,05%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13-nov
9.808 0,00%
Francoforte 13-nov
24.042 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,26%

Hang Seng a 26.732,99 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,26%
Indice Hang Seng -1,26% a quota 26.732,99 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```