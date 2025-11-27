Milano
26-nov
43.130
0,00%
Nasdaq
26-nov
25.237
+0,87%
Dow Jones
26-nov
47.427
+0,67%
Londra
26-nov
9.692
0,00%
Francoforte
26-nov
23.726
0,00%
Giovedì 27 Novembre 2025, ore 07.49
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,34%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,34%
Hang Seng a 26.014,98 punti
In breve
,
Finanza
27 novembre 2025 - 06.10
Indice Hang Seng +0,34% a quota 26.014,98 all'apertura pomeridiana.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,62%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,54%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,89%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,62%
Altre notizie
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,58%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,45%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,28%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -2,07%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,47%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,42%
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto