Milano 26-nov
43.130 0,00%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 26-nov
9.692 0,00%
Francoforte 26-nov
23.726 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,34%

Hang Seng a 26.014,98 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,34%
Indice Hang Seng +0,34% a quota 26.014,98 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```