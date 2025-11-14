Milano 17:35
New York: senza freni Valero Energy

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di etanolo, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,90%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Valero Energy più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Le implicazioni di medio periodo di Valero Energy confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 185,6 USD con primo supporto visto a 178. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 173,3.

