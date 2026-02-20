Milano 17:35
46.473 +1,48%
Nasdaq 18:21
24.863 +0,26%
Dow Jones 18:21
49.256 -0,28%
Londra 17:35
10.687 +0,56%
Francoforte 17:35
25.261 +0,87%

New York: senza freni Etsy

Brilla il gestore di una piattaforma di e-commerce, che passa di mano con un aumento del 7,56%.
