Milano
16:59
44.009
-1,67%
Nasdaq
16:59
25.050
+0,22%
Dow Jones
16:59
47.148
-0,65%
Londra
16:59
9.688
-1,23%
Francoforte
16:59
23.860
-0,76%
Venerdì 14 Novembre 2025, ore 17.15
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Petrolio a 59,71 dollari alle 15:40
Petrolio a 59,71 dollari alle 15:40
Energia
,
In breve
,
Finanza
14 novembre 2025 - 15.40
Prezzo del greggio Wti a 59,71 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
Leggi anche
Petrolio a 60,1 dollari alle 19:30
Petrolio a 59,33 dollari alle 15:40
Petrolio a 60,06 dollari alle 11:30
Petrolio a 56,97 dollari alle 11:30
Titoli e Indici
Wti Crude Oil Future
+2,63%
Altre notizie
Petrolio a 57 dollari alle 15:40
Petrolio a 60,05 dollari alle 08:30
Petrolio a 59,21 dollari alle 19:30
Petrolio a 60,52 dollari alle 15:40
Petrolio a 59,7 dollari alle 19:30
Petrolio a 60,31 dollari alle 11:30
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto