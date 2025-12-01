Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:41
25.411 -0,09%
Dow Jones 19:41
47.557 -0,33%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

Petrolio a 59,28 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 59,28 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 59,28 dollari per barile alle 19:30.
Condividi
```