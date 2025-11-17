Milano 14:08
43.804 -0,43%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
0 0,00%
Londra 14:08
9.681 -0,18%
Francoforte 14:08
23.731 -0,61%

Analisi Tecnica: indice DAX del 14/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 14/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 14 novembre

Discesa moderata per il principale indice di Francoforte, che chiude la giornata del 14 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,69% rispetto alla seduta precedente.

Il quadro tecnico del DAX suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 23.708,2 con tetto rappresentato dall'area 24.213,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 23.539,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```