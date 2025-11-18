Milano 17:35
42.839 -2,12%
Nasdaq 18:48
24.637 -0,66%
Dow Jones 18:48
46.248 -0,73%
Londra 17:35
9.552 -1,27%
Francoforte 17:35
23.181 -1,74%

New York: andamento sostenuto per CarMax

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento sostenuto per CarMax
Apprezzabile rialzo per il rivenditore statunitense di auto usate, in guadagno del 3,46% sui valori precedenti.
Condividi
```