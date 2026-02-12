New York: CarMax si muove verso il basso

(Teleborsa) - Ribasso per il rivenditore statunitense di auto usate
, che tratta in perdita dell'11,88% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di CarMax
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di CarMax
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, CarMax
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 44,2 USD. Primo supporto a 38,29. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 36,22.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)