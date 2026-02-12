Milano 17:35
46.223 -0,62%
Nasdaq 20:06
24.825 -1,49%
Dow Jones 20:06
49.617 -1,01%
Londra 17:40
10.402 -0,67%
Francoforte 17:35
24.853 -0,01%

New York: CarMax si muove verso il basso

Migliori e peggiori
New York: CarMax si muove verso il basso
(Teleborsa) - Ribasso per il rivenditore statunitense di auto usate, che tratta in perdita dell'11,88% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di CarMax è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di CarMax. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, CarMax evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 44,2 USD. Primo supporto a 38,29. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 36,22.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```