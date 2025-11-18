New York: andamento sostenuto per CarMax

rivenditore statunitense di auto usate

Punta con decisione al rialzo la performance del rivenditore statunitense di auto usate, con una variazione percentuale del 3,46%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di CarMax più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 32,3 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 33,78. Il peggioramento di CarMax è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 31,39.