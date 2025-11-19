Milano 10:00
42.455 -0,90%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 -1,07%
Londra 10:00
9.531 -0,22%
Francoforte 10:00
23.125 -0,24%

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 18/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre

Giornata negativa per indice spagnolo, che chiude le contrattazioni con una perdita del 2,14%.

Lo status tecnico di IBEX 35 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 15.564,1, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 16.352,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 15.301,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
