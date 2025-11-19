Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 18/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre
Giornata negativa per indice spagnolo, che chiude le contrattazioni con una perdita del 2,14%.
Lo status tecnico di IBEX 35 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 15.564,1, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 16.352,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 15.301,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)