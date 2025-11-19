Milano 10:07
42.507 -0,77%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 -1,07%
Londra 10:07
9.532 -0,21%
Francoforte 10:07
23.119 -0,26%

Natural Gas (Amsterdam) a 31,25 euro per Megawatt-Ora alle 08:45

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 31,25 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 31,25 euro/MWH alle 08:45.
Condividi
```