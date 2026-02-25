Milano 11:30
47.087 +0,93%
Nasdaq 24-feb
24.977 0,00%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 11:30
10.784 +0,97%
Francoforte 11:30
25.081 +0,38%

Natural Gas (Amsterdam) a 30,71 euro per Megawatt-Ora alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 30,71 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 30,71 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
```