Milano 17:35
42.651 -0,44%
Nasdaq 19:50
24.534 +0,13%
Dow Jones 19:50
46.047 -0,10%
Londra 17:35
9.507 -0,47%
Francoforte 17:35
23.163 -0,08%

New York: movimento negativo per Boeing

Retrocede il colosso dell'aereonautica, con un ribasso del 2,58%.
