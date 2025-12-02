Milano 17:35
43.355 +0,22%
Nasdaq 19:19
25.519 +0,70%
Dow Jones 19:19
47.371 +0,17%
Londra 17:35
9.702 -0,01%
Francoforte 17:35
23.711 +0,51%

In evidenza Boeing sul listino di New York
Ottima performance per il colosso dell'aereonautica, che scambia in rialzo del 6,91%.
