Milano 17:35
42.651 -0,44%
Nasdaq 21:52
24.658 +0,63%
Dow Jones 21:52
46.152 +0,13%
Londra 17:35
9.507 -0,47%
Francoforte 17:35
23.163 -0,08%

New York: risultato positivo per Intuitive Surgical

Migliori e peggiori, In breve
Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di attrezzature sanitarie, con una variazione percentuale del 3,11%.
