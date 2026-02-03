Milano 16:44
46.309 +0,66%
Nasdaq 16:44
25.425 -1,22%
Dow Jones 16:44
49.398 -0,02%
Londra 16:44
10.288 -0,52%
Francoforte 16:44
24.747 -0,20%

New York: risultato positivo per JP Morgan

Migliori e peggiori, In breve
New York: risultato positivo per JP Morgan
Bene la società finanziaria con sede a New York, con un rialzo del 2,16%.
Condividi
```