Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 19/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre

Seduta in frazionale rialzo per il Nasdaq Composite, che ha terminato gli scambi in aumento a 22.564,2.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 22.364,5. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 22.832,3. Il peggioramento del Nasdaq Composite è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 22.164,8.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)