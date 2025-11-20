Milano 11:41
43.100 +1,05%
Nasdaq 19-nov
24.641 0,00%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 11:41
9.578 +0,74%
Francoforte 11:41
23.407 +1,05%

Cambi: euro a 0,9292 Franchi svizzeri alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9292 Franchi svizzeri alle 11:30
Euro a 0,9292 sul Franco Svizzero (CHF) alle 11:30.
Condividi
```