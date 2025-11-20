Milano 19-nov
Cambi: euro a 0,9289 Franchi svizzeri alle 08:30

Euro a 0,9289 sul Franco Svizzero (CHF) alle 08:30.
