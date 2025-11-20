Milano
16:28
43.264
+1,44%
Nasdaq
16:28
25.163
+2,12%
Dow Jones
16:28
46.824
+1,49%
Londra
16:28
9.590
+0,87%
Francoforte
16:28
23.503
+1,47%
Giovedì 20 Novembre 2025, ore 16.45
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Oro: 4.084,26 dollari alle 15:40
Oro: 4.084,26 dollari alle 15:40
In breve
,
Finanza
20 novembre 2025 - 15.40
L'Oro vale 4.084,26 dollari l'oncia (+0,15%) alle 15:40.
Condividi
Leggi anche
Oro: 4.110,72 dollari alle 19:30
Oro: 4.007,57 dollari alle 19:30
Oro: 4.065,98 dollari alle 19:30
Oro: 3.986,14 dollari alle 15:40
Titoli e Indici
Gold Spot
+0,44%
Altre notizie
Oro: 3.932,9 dollari alle 08:30
Oro: 4.127,81 dollari alle 15:40
Oro: 3.904,69 dollari alle 11:30
Oro: 4.136,84 dollari alle 15:40
Oro: 4.124,34 dollari alle 19:30
Oro: 4.113,46 dollari alle 15:40
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto