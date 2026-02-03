Milano 17:35
46.421 +0,90%
Nasdaq 21:06
25.191 -2,13%
Dow Jones 21:06
49.040 -0,74%
Londra 17:40
10.315 -0,26%
Francoforte 17:37
24.781 -0,07%

Oro: 4.908,91 dollari alle 19:30

In breve, Finanza
Oro: 4.908,91 dollari alle 19:30
L'Oro vale 4.908,91 dollari l'oncia (+5,32%) alle 19:30.
Condividi
```