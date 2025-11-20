Milano 19-nov
42.651 0,00%
Nasdaq 19-nov
24.641 +0,56%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 19-nov
9.507 0,00%
Francoforte 19-nov
23.163 0,00%

Petrolio a 59,31 dollari alle 08:30

Prezzo del greggio Wti a 59,31 dollari per barile alle 08:30.
