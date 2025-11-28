Milano 12:02
43.228 +0,02%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 12:02
9.706 +0,12%
Francoforte 12:02
23.761 -0,03%

Petrolio a 59,06 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 59,06 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 59,06 dollari per barile alle 11:30.
Condividi
```