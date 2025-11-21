Milano
17:06
42.568
-0,81%
Nasdaq
17:06
23.891
-0,68%
Dow Jones
17:06
45.876
+0,27%
Londra
17:06
9.516
-0,13%
Francoforte
17:06
23.061
-0,93%
Venerdì 21 Novembre 2025, ore 17.23
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 0,9294 Franchi svizzeri alle 15:41
Cambi: euro a 0,9294 Franchi svizzeri alle 15:41
In breve
,
Finanza
21 novembre 2025 - 15.41
Euro a 0,9294 sul Franco Svizzero (CHF) alle 15:41.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 0,9294 Franchi svizzeri alle 19:30
Cambi: euro a 0,9282 Franchi svizzeri alle 19:30
Cambi: euro a 0,9246 Franchi svizzeri alle 15:41
Cambi: euro a 0,9245 Franchi svizzeri alle 08:30
Titoli e Indici
Eur/Chf
+0,11%
Altre notizie
Cambi: euro a 0,9241 Franchi svizzeri alle 11:30
Cambi: euro a 0,931 Franchi svizzeri alle 15:41
Cambi: euro a 0,927 Franchi svizzeri alle 15:41
Cambi: euro a 0,9292 Franchi svizzeri alle 11:30
Cambi: euro a 0,9317 Franchi svizzeri alle 11:30
Cambi: euro a 0,9273 Franchi svizzeri alle 19:30
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto