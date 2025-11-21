Milano 17:06
42.568 -0,81%
Nasdaq 17:06
23.891 -0,68%
Dow Jones 17:06
45.876 +0,27%
Londra 17:06
9.516 -0,13%
Francoforte 17:06
23.061 -0,93%

Cambi: euro a 0,9294 Franchi svizzeri alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9294 Franchi svizzeri alle 15:41
Euro a 0,9294 sul Franco Svizzero (CHF) alle 15:41.
Condividi
```